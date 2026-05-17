第1回【私って誰からも相手にされないんだ…「マッチングアプリ」で“自己肯定感”をサゲる人が急増中倫理観の高いユーザーほど真剣に悩んでしまう「マチアプ」のメカニズムとは】からの続き──。世界で3・8億人が利用しているとされるマッチングアプリ。マチアプと略され、日本でも1000万人から2000万人のユーザーがいると推定される一般的なアプリである。一方で、マチアプを使うほど自己肯定感が失われ、その心の隙をつく