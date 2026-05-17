ドイツ発祥のクロマチックハーモニカの人気奏者、南里沙（39）。YouTube動画をきっかけに人気を博し、国内外のコンクールでの優勝や入賞を経てメジャーデビュー。その演奏は“朝ドラ”でも流れた。もともとオーボエ奏者だったところから、心機一転、日本では決してポピュラーとは言い難い楽器を選んだ理由とは……。（全2回の第1回）＊＊＊【画像】ピアノ、オーボエに親しんだ時期も…貴重カットで振り返る「南里沙」の音楽半