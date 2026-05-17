元TOKIO長瀬智也（47）が、10日に配信されたモデル滝沢眞規子（47）のYouTubeチャンネル「TAKIMAKI CHANNEL」に出演。近況やプライベートを明かした。

長瀬は「見てますよ、TAKIMAKI CHANNEL。うちの母親の方が見ているけど」と切り出すと、出演について「滝沢さんとね」と、夫ファッションデザイナー滝沢伸介氏との交流が理由と説明。長瀬と滝沢が同い年でもあり、家族ぐるみの付き合いを20年来、続けていることを明かした。

滝沢は「長瀬君と歩いたり立ってたりすると、男性ファンが多い。男が『うっす、うっす』みたいな感じで。『カッコイイっす、うっす』みたいな感じで来るから。もちろん女性もキャー、みたいな感じでくる。男性ファンが多いっていいよね」と長瀬の人気ぶりを紹介。ただ長瀬は「できれば女性からモテたいですけどね」とボヤきながら「モテると人気を一緒にしちゃダメですよ」と持論を展開した。

長瀬は普段、伸介氏と趣味の話などで盛り上がり、その最中に妻の滝沢が「最近どうよ、長瀬くん、最近恋愛…」と、恋愛の話題を振るという。長瀬は「いろいろ心配していただいてね、いつまでも独り身でいるもんでね」と滝沢に感謝。滝沢は「いいんですか？そんな核心ついたことを言っていただいて」と、恋愛トークに入るチャンスにニヤけると、長瀬は「完全に誘導してたでしょ？」とツッコんだ。

滝沢はすかさず「独身でずっといらっしゃるんですか？どうすんですか」と直球質問。長瀬は「俺がどうすんですか？自分で聞きたいけど」と詰まると、滝沢からは「願望はあるんですか？」と聞かれた。

長瀬は「大切な人もいないのに願望があったら、ちょっとこの年で気持ち悪くないですか？」と自虐。滝沢に「現在いないんですか？」と聞かれると「現在いないですよ」と明言した。

長瀬は「僕もそんなに女性ごころが分かるような人間性でもない、って自分で分かっているから」と自己分析しながら、滝沢夫妻の姿が理想的と言及。「やっぱり滝沢さんがマコちゃんに対しての関係性とか見ていると、ものすごく勉強になる。僕の中でベストカップルだと思っているから。こういう夫婦見ると、まだ望みたいな、って思う。結婚することに対して」と、結婚願望も赤裸々に語った。

長瀬はさらに、「この年になると、頭でっかちになってしまう、みたいなところもあるけど、だけど目の前にあるほほ笑ましい家族像があると、やっぱいいな、って」としみじみ。すると滝沢から「長瀬君は私から見るとめっちゃモテる」と持ち上げられながらも「こちら、マメさが足りません」と、弱点をズバリと指摘され、苦笑した。