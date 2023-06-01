「こいつらすごいなと思いました」「どういう心臓してんねん」――結成16年以上の漫才賞レース『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で4代目王者に輝いたお笑いコンビのトットが16日、東京・台場のフジテレビで生放送終了後に優勝会見に臨み、決勝で対戦した金属バットのネタについて率直な驚きを明かした。(上段から)トット、金属バット準優勝の金属バットは、準決勝でグランプリファイナル過去最高得