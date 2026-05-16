いちき串木野市の港で16日午後、プレジャーヨットが爆発する事故があり、乗っていた福岡県の73歳の男性がけがをしました。 串木野海上保安部によりますといちき串木野市西島平町のマリーナ「串木野フィッシャリーナ」で16日午後5時半ごろ「係留中の船舶で爆発が起こり負傷者が出ている」と消防から串木野海上保安部に通報がありました。 この事故で船を整備していた福岡県の73歳の男性が上半身などにやけど