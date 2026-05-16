消防車は来ない！ 消火器3本から始まる「ガチすぎる」消火ステップ海上自衛隊で絶対に起こしてはならない事故のひとつが「火災」です。とりわけ洋上を航行する艦艇は、陸上施設や接岸状態の艦艇と異なり、市井の消防組織の応援を得ることができません。単艦でいる場合は自力で対応するしかないため、まずは失火しないことが肝要です。【マンガを読む】これが火災発生時、爆速で逃げていい自衛艦ですまた万一、出火しても乗員で