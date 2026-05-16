消防車は来ない！ 消火器3本から始まる「ガチすぎる」消火ステップ

海上自衛隊で絶対に起こしてはならない事故のひとつが「火災」です。とりわけ洋上を航行する艦艇は、陸上施設や接岸状態の艦艇と異なり、市井の消防組織の応援を得ることができません。単艦でいる場合は自力で対応するしかないため、まずは失火しないことが肝要です。

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また万一、出火しても乗員で初期対処できるよう、日頃から海上自衛隊では防火訓練といって様々な火災を想定した訓練を欠かさず行っています。

私は過去に教育隊の取材で、丸い大きなタンクに張った油に火をつけて火災を模し、２人１組でホースを持って消火に当たる訓練についてハナシを聞いたことがあるので、実際の艦艇でも２人１組で行われるのだと思っていました。しかし、私の夫で海上自衛官のやこさんに聞いてみると、実は様々なパターンがあるそうです。

そもそも、艦艇の火災といってもいくつか種類があり、可燃物によるA火災（モバイルバッテリーなんかもここに入るそう）、燃料など液体のB火災、電気関係のC火災、そしてマグネシウムなどを含むD火災があるとのこと。

ここで基本になるのは「酸素・可燃物・熱源」という「燃焼の三要素」。このうち1つでも欠ければ燃え広がらないので、この三要素を基準にあらゆる火災に対応できるよう訓練が組まれています。

訓練でよく扱われるのはA〜C火災。まずは消火器３本以上で初期消火にあたり、それでもダメなら初期消火用ホース１本へランクアップ。それでも消えなければ、本格的消火といって攻撃用と防御用の充水ホース２本体制へ……と段階を踏んで対応を強化していきます。なお、Dのマグネシウム火災など特殊な場合は、別の対応が取られます。

僚艦が火事！ でも「○○艦」だけは爆速で逃げてOKな納得の理由

訓練のタイミングにもいろいろあり、まず停泊中には「一部不在時防火訓練」といって当直員だけで対応する訓練があります。その日の当直員によって毎日、用具員やポンプ員といった応急隊を編成。限られた人数で火災に対応するため、誰でもすぐ動ける状態を作っておくのです。



海上自衛隊のさまざまな自衛艦。潜水艦や護衛艦、掃海艇などが並んでいる（画像：海上自衛隊）



出港中の訓練はまた少し違っていて、人数が総員いるので、前部区画・中部区画・後部区画ごとに決まった応急班を編成して動きます。ちなみに防火訓練の日時は事前に知らされているそうですが、どこが燃えるかまでは教えてもらえません。そこはさすがに緊急時だから秘密なのかと思いきや、腕章をつけた艦内訓練指導官が特定の場所をうろうろしているので、なんとなく「ここが燃えるんだろうなあ…」とわかるけど、見て見ぬふりをするのだそう。ある意味、こんなところまでスマート（？）です。

ほかにも、僚艦で火災が起きた場合には「派遣防火部署」が編成されます。安全が確認されている停泊中の艦艇から派遣防火隊が編成され、各自火災の種類に応じた装備を持ってゾロゾロ集まってきます。ちなみに、この訓練は基本的に僚艦全てで対応にあたります。

とはいえ、1つだけイレギュラーが。それは、停泊中の艦艇に「補給艦」がいた場合。補給艦には燃料がたくさん積まれているため、このような場合は消火には参加せず僚艦から爆速で離れていくそう。防火隊に参加しないんじゃなくて、できないんです。これも周りを守るための必要な対応なんですね。

こうした防火訓練は定期的に行われていて、練度は常に維持されています。残念ながら実際に火災が起きたケースもありますが、そのときに被害を最小限に抑えられているのは、こうした日頃の積み重ねがあるからこそ。家族としては、どうか日々安全に過ごしてほしいと願うばかりです。