老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、短時間パートで社会保険に加入していない場合、厚生年金にどのような影響があるのかについて解説します。Q：週3日・1日4時間のパート勤務です。社会保険の加入条件