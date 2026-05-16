OCHA NORMA OCHA NORMAが16日、東京・ニッショーホールでコンサートツアー『OCHA NORMA LIVE TOUR 2026 SPRING 〜Overdrive CHAllenge〜』を開催。会場に集まったファンを熱く盛り上げた。昨年リリースした『女の愛想は武器じゃない』のMV再生回数が100万回を突破し、2025年11月開催のライブバトルプロジェクト『IDOL BATTLE ALIVE』で優勝するなど、勢いにのるOCHA NORMA。4月から始まった今回のツアーでは、 前半