お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄が１５日配信のＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演した。４８歳でレギュラー番組がゼロとなった八木はＮＧなしでどんな営業にも出演。さらに営業先でのスタッフへの気配りなど?営業の極意?を確立し、吉本の営業出演回数ランキングで２０２３年３位、２４年４位、２５年２位となり、営業芸人として活躍している。営業と向き合い続け、どん底から這い上がった八木は「