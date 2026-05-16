お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄が１５日配信のＡＢＥＭＡ「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に出演した。

４８歳でレギュラー番組がゼロとなった八木はＮＧなしでどんな営業にも出演。さらに営業先でのスタッフへの気配りなど牘超箸龍飽姚瓩魍領し、吉本の営業出演回数ランキングで２０２３年３位、２４年４位、２５年２位となり、営業芸人として活躍している。

営業と向き合い続け、どん底から這い上がった八木は「相手が自分のことを思っている以上に自分が相手のことを思うようにしよう」との教訓を伝えた。その言葉の真意として「人間関係に悩んでいる人に原理原則があります。相手が思っている以上に自分が相手のことを思う。これだけ。（相手思っている以上に）大切に思ったら人間関係全部スムーズ。会社でもそうなんです。相手が思っている以上に距離感を詰める。距離感を詰めて思いやる」と説明した。

今回の出演について「過去にない流れ。今まではテレビに出れなかった人が営業に出るという流れだったと思う。営業に行ってたら、こんな素晴らしい番組に出られるという逆の流れができた。テレビに出てなくて、営業だけ頑張っている芸人は腐らず、エピソードを作っていったら、呼んでもらえるかもしれない」と語った。