お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）のあす17日放送回には家探しの不動産担当者が妻になった新婚さんが登場。番組史上初、自宅を再現して同居生活を語る。【動画】番組史上初自宅を再現！1Kで同居生活をしていた22歳夫＆24歳妻の新婚さん今回の新婚さんは、東京都江戸川区に暮らす22歳の夫と24歳の妻。出会いは、なんと不動産会社