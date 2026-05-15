放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。5月10日（日）の放送は、三味線奏者の駒田早代（こまだ・さよ）さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、駒田早代さん、宇賀なつみ◆レッチリの三味線アレンジ動画が国内外で話題今回は、三味線奏者の駒田早代さんをスタジオ