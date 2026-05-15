広島に宿泊する観光客を増やそうと14日夜、路面電車を活用した新たなツアーがお披露目されました。■宮脇靖知 記者「広島市内を走る電車の中で、クラブミュージック。これが新しい広島の観光のかたちです。」車窓の景色を眺めながら楽しむ音楽とお酒。DJブースも設置され、路面電車の車内がライブ空間に様変わりです。関係者を招待して行われたのは、貸し切りの路面電車による新しいツアーのお披露