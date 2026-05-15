広島に宿泊する観光客を増やそうと14日夜、路面電車を活用した新たなツアーがお披露目されました。



■宮脇靖知 記者

「広島市内を走る電車の中で、クラブミュージック。これが新しい広島の観光のかたちです。」



車窓の景色を眺めながら楽しむ音楽とお酒。DJブースも設置され、路面電車の車内がライブ空間に様変わりです。

関係者を招待して行われたのは、貸し切りの路面電車による新しいツアーのお披露目会です。

年々、広島を訪れる観光客は増えていますが、宿泊率の低さが課題となっています。





外国人を中心に、広島の夜をもっと楽しんでもらおうという取り組みです。景色と音楽の一体感が特徴というこのツアー。繁華街ではアップテンポな曲。原爆ドーム前では、ゆったりとした曲など、街並みに合わせ空間を演出します。車内ではカキやシラスなど、地元の食材を使ったおつまみや広島のお酒も提供されます。広島駅を出発し、西広島で折り返す1時間半のツアーです。■参加者「路面電車から見る景色が最高で、おススメします」「観光客にも違うかたちで広島を知ってもらえるので、いい機会になると思います。」■ツアーを運行するmint 石飛 聡司 さん「これだけ楽しんでもらえるコンテンツなので、もっと世界中の人に乗車してもらいたいし、まず泊まってもらって広島で使う時間を増やすことが重要なことだと思う。」当面、月1回のペースで運行され、夜の広島観光を盛り上げます。【2026年5月15日 放送】