自転車の交通違反に反則金を課す「青切符制度」の周知など、交通ルールを呼びかける啓発活動が、ＪＲ前橋駅で行われました。 啓発活動は交通事故を未然に防ごうと、５月の自転車月間にあわせて、県警が毎年実施しているものです。１５日には警察官と県の職員などが集まり、先月から始まった自転車の青切符制度や、交通ルールを啓発するチラシを配り、安全運転を呼びかけました。 警察庁によりますと、青切符制度の