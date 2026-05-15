6日から5日間の行程で台湾を訪問した金沢市の村山卓市長。同行取材から見えてきたのは、台湾交流の新たな可能性とそれに向けた課題でした。今月6日。台湾に降り立った金沢市の村山卓市長。 金沢市・村山 卓 市長：「(Q. 台湾は何回目ですか？) プライベートも含めると5回目です」台湾到着後、その足で最初に向かったのは、地元の旅行会社。去年、石川県内に宿泊した外国人のうち、台湾が占める割合は国・地域別で最も多