6日から5日間の行程で台湾を訪問した金沢市の村山卓市長。同行取材から見えてきたのは、台湾交流の新たな可能性とそれに向けた課題でした。



今月6日。台湾に降り立った金沢市の村山卓市長。

金沢市・村山 卓 市長：

「(Q. 台湾は何回目ですか？) プライベートも含めると5回目です」



台湾到着後、その足で最初に向かったのは、地元の旅行会社。



去年、石川県内に宿泊した外国人のうち、台湾が占める割合は国・地域別で最も多い17.6％。





観光都市・金沢にとっても、台湾は重要な相手です。台湾に数ある旅行会社の中から、今回、トップセールス先に選んだのは2社。共通するのは…

理想旅行社の担当者：

「富裕層のお客さんを狙っていますので」



晴日旅行社の担当者：

「富裕層向けの旅行社なので」



金沢市ではオーバーツーリズムも懸念される中、今回、狙いを定めたのは、少数でもより高い経済効果が期待される富裕層。



村山市長は、加賀料理を楽しめる料亭巡りや、伝統工芸の体験などをPRしました。



金沢市・村山 卓 市長：

「やはり本物を味わって、そして本物を体感したことを伝えていく方、それが富裕層だと思っています。自分の言葉で発信できる方、表現できる方に沢山来ていただくということが、金沢の新たな魅力をその方の口を通じて広げていただける、そのような価値があると思っています」



また、セールスの場で、市長自らが触れたのは金沢21世紀美術館の休館について…



金沢市・村山 卓 市長：

「休館期間中も来ていただいて楽しんでいただけるような、そのような取り組みをしていきたいと思います」



金沢市の担当者は、今回のトップセールスは休館中に予想されるインバウンド減少への対策の意味合いもあると話します。



金沢市・村山 卓 市長：

「休館期間中も来ていただいて楽しんでいただけるような、そのような取り組みをしていきたいと思っています」



そして今回の訪問では、金沢21世紀美術館とつながりのある施設にも足を運びました。

寄田 大地 記者：

「美術館と図書館が一体となったこちらの緑美図。金沢21世紀美術館と同じ建築家が手掛けたのものです」



21世紀美術館と同じく、日本の建築家ユニット「SANAA」が設計した台中緑美図。



去年12月の開館から5か月間で約130万人が来場し、台湾の新たな人気スポットになっています。



金沢市・村山 卓 市長：

「台中市民の方々とのつながりがこうしてSANAAを通じてできたとすれば、これからまた、より深い連携についても探っていけるのではないかと思っています」



今回の訪問で、村山市長が最も長く滞在したのが、南西に位置する台南市。

リポート・寄田 大地 記者：

「こちらは台南市の中心部です。台南市は八田技師の縁で特に親日家の多い地域として知られていて、街ではいたるところに、日本的な文化を見ることができます」



台南の嘉南平原に広がる広大な農地。



かつて不毛の土地だったこの場所を、一大穀倉地帯に変えたのが、烏山頭ダムを手掛けた金沢市出身の八田與一技師です。



現地では毎年、八田技師の遺徳をしのび、墓前祭が行われています。



台湾・頼 清徳 総統：

「半導体を作るのにもダムの水が使われている。この水は農地に流れるだけでなく、私たちの心にも流れています」



八田技師が結んだ台湾との縁。



台南市政府では、黄偉哲市長と観光や文化交流の促進に向けた合意書を締結しました。



今後は、若者同士の交流もさらに促進するとしています。

金沢市・村山 卓 市長：

「日本から台湾に行くときに、台北や九份(フン)や十分、そこで体験して『台湾に旅行しましたよ』と思われるかもしれませんけれど、全く違う文化が台南にありますので、旅行の幅、楽しみの幅は広がると思います」



一方で、台南市との交流促進にあたり、村山市長が課題としたのが航空便の運航。



日本の旅行業組合に当たる団体との意見交換では…



金沢市・村山 卓 市長：

「ことしの3月からは、山野之義前金沢市長が県知事になりました。これから航空便をどうしていくかということも、県も含めてお話ができる体制が整ったかというふうに思っています」



現在、石川県から台湾への航空便は小松－台北便のみ。



村山市長は、台北から台南までの移動は新幹線で約2時間かかり、航空便の出発時間を考えると観光が難しくなっていると指摘しました。

一方で、小松空港と台南空港は、ともに自衛隊や軍の供用空港のため、直行便の運航はハードルが高いとして台南に近い高雄を結ぶ便を提案しました。



金沢市・村山 卓 市長：

「国土交通副大臣に台南との交流が熱心な佐々木紀副大臣が就いてますので、今が絶好の機会だと捉えています」



これに対する蔡承鴻理事長の返答は…



台南市旅行商業同業公会・蔡 承鴻 理事長：

「何かお互いに割引とかご褒美というようなことがあれば」



蔡理事長からは、双方の観光需要を高める必要があるとして、お互いに観光施設の割引を行うことや、ツアー会社への補助制度を創設することなどが提案されました。



金沢市・村山 卓 市長：

「観光協会、あるいは旅行商業同業公会が一緒に入っていくというのは、相互割引をしやすくなると思いますので、まず協会同士のつながりから行っていければよいのかなと思います」



村山市長はこの他にも、博物館や教育施設など、5日間の行程で12か所を視察しました。

金沢市・村山 卓 市長：

「金沢についても知名度が非常に高いという中で、可能性はまだまだ沢山あるなと思っています。より互いを理解できる関係同士で交流を深めていきたいと思います」



台湾との可能性と、課題を土産に帰国した村山市長。



今回の訪問が両者を潤す施策につながるのか、今後の手腕に注目です。

