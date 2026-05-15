峯本貴博記者「羽月被告の初公判がこの後始まります。裁判所は裏手から正面玄関まで長蛇の列ができています」 「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用した罪に問われている元カープ選手羽月隆太郎被告の裁判。 広島地裁には４６席の傍聴券を求めて５００人以上が列を作りました。 傍聴券を求める人「羽月さんの事が気になって、どんな様子なのかを確認しに来ました」 スーツ姿で裁判