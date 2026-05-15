県が阿南市の椿泊漁港に整備を進めていた県立の「荷さばき所」が完成し、5月15日に開所式が行われました。「荷さばき所」は、椿泊漁港で水揚げされる水産物の鮮度の維持や、安全な供給を目的に県が設置しました。開所式には関係者ら約90人が出席し、テープカットで完成を祝いました。施設は鉄骨平屋建てで、延べ床面積約2800平方メートル。冷凍・冷蔵設備や活魚水槽、海水の品質を管理する最新の取配水設備などが整備