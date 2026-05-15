週末は広く晴れて、17日(日)は東京都心や名古屋、大阪などで今年初めての真夏日となる予想です。来週前半はさらに気温が上がり、関東の内陸では今年全国で初めての猛暑日となる所がありそうです。水分や休憩をこまめにとり、熱中症に警戒してください。17日(日)東京都心・名古屋・大阪で今年初の真夏日予想土曜日・日曜日は、日本付近は高気圧に覆われて晴れて暑くなる所が多くなり、熱中症対策が必要です。明日16日(土)は北海道