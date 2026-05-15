アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなった。15日、所属事務所の青二プロダクションが発表した。61歳だった。アニメ声優の死去が今年に入って、相次いでいる。「ドラゴンボールZ」魔人ブウの声などを担当した声優の塩屋浩三（しおや・こうぞう）さんが1月20日に70歳で亡くなった。1月31日には、アニメ「ヤッターマン」のヤッターワン役などを務めた声優、俳優の池田勝（いけだ・まさる）さ