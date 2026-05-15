アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなった。15日、所属事務所の青二プロダクションが発表した。61歳だった。

アニメ声優の死去が今年に入って、相次いでいる。「ドラゴンボールZ」魔人ブウの声などを担当した声優の塩屋浩三（しおや・こうぞう）さんが1月20日に70歳で亡くなった。

1月31日には、アニメ「ヤッターマン」のヤッターワン役などを務めた声優、俳優の池田勝（いけだ・まさる）さんが心筋梗塞のため亡くなった。83歳だった。

アニメ「サザエさん」のイクラちゃんの声優を務めた桂玲子（かつら・れいこ）さんが2月22日、誤嚥（ごえん）性肺炎による呼吸不全により89歳で死去。

3月3日には「銀河鉄道999」のメーテル役や、俳優オードリー・ヘプバーンさんの吹き替えなどで知られた声優池田昌子（いけだ・まさこ）さんが脳出血により、87歳で死去。

15日、所属事務所の青二プロダクションが声明を発表。「訃報 弊社所属俳優 山崎和佳奈 儀 (61歳)かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と報告。「なお 通夜及び告別式はご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました ご諒怨のほどお願い申し上げます」と家族葬を執り行ったと説明した。

山崎さんは2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と活動休止に入り、毛利蘭役は、声優・岡村明美が代演していた。