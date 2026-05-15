きのう立山町の称名滝遊歩道で、クマに襲われて2人がけがをしたことを受けて、きょう、町の職員と猟友会が現地で痕跡などの調査を行っています。けさは、町の職員と猟友会のメンバーあわせて7人が、町役場から現地に向けて出発しました。称名滝遊歩道ではきのう午後、散策をしていた80代の男性と50代の女性が、相次いでクマに襲われてけがをしました。観光地周辺での被害を受けて、称名滝につながる道路はきょうも終日閉鎖さ