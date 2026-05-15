中国の金融企業「Ant Group」の傘下で活動するAI開発チーム「inclusionAI」が1兆トークン規模のAIモデル「Ring-2.6-1T」をオープンモデルとして公開しました。なお、Ant GroupはAlibabaのグループ企業であり、Alibabaは複数のAI開発チームを傘下に抱えてQwenシリーズやWanシリーズなど数多くの高性能AIモデルを創出しています。🚀 Ring-2.6-1T is now open source.A trillion-scale flagship thinking model built for real