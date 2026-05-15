中国の金融企業「Ant Group」の傘下で活動するAI開発チーム「inclusionAI」が1兆トークン規模のAIモデル「Ring-2.6-1T」をオープンモデルとして公開しました。なお、Ant GroupはAlibabaのグループ企業であり、Alibabaは複数のAI開発チームを傘下に抱えてQwenシリーズやWanシリーズなど数多くの高性能AIモデルを創出しています。





Ring-2.6-1Tは1兆パラメーターの推論モデルで、業務タスクを継続的に遂行できるように設計されています。推論強度は「high」と「xhigh」を切り替えることが可能で、ツール呼び出しやタスク分解などの負荷の軽いタスクでは「high」、科学研究や複雑な論理分析では「xhigh」といったように使い分けることで推論リソースを柔軟に活用することができます。

「Ring-2.6-1T」「Kimi-K2.6 Thinking」「DeepSeek-V4-Pro Max」「GPT-5.4 xHigh」「Gemini-3.1-Pro high」「Claude-Opus-4.7 xhigh」のベンチマーク結果を並べたグラフが以下。AIの数学性能を測定するAIME 26ではDeepSeek-V4-Pro Maxと同等のスコアを記録しました。



AIの知能を測定するARC-AGI-2では同じ中国製モデルであるKimi-K2.6 ThinkingとDeepSeek-V4-Pro Maxを大きく上回っています。



エージェント性能を測定するClawEvalではGPT-5.4 xHighとGemini-3.1-Pro highを上回りました。



Ring-2.6-1Tはオープンモデルとして以下のリンク先で配布されています。ライセンスはMIT Licenseです。

inclusionAI/Ring-2.6-1T · Hugging Face

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