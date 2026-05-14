5月14日 発表 カバー 代表取締役社長CEO・谷郷元昭氏 カバーは、5月14日に実施されたメディア向けの決算説明会において、所属タレントのマネジメントについて言及した。 カバーは今期「経営資源の投下先を、明確に集中させる」ことを掲げ、「突き抜ける才能を支援」「カバーの独自技術」「人材の発掘・育成」の強化を行なっていく。中でも「支援」については創作環境の整備やタレ