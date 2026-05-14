シカゴ・ホワイトソックス公式Xは5月8日に投稿を更新し、村上宗隆（26）と同僚のコルソン・モンゴメリー（24）が、寿司を食べさせ合うふりを披露する動画を公開した。投稿では「just roll with it」と添え、村上とチームメートのユーモラスなセレブレーションの様子を紹介している。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだん