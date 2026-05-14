週間売り上げランキングのウェッジ部門では1位が「SM11」、2位が「SM10」と、ボーケイウェッジの強さが目立っている。3位のクリーブランド「RTZ」も昨年から続くロングセラーだ。一方、4位以下にはフォーティーン、キャスコ、ピン、キャロウェイ、テーラーメイドなど多彩なメーカーがランクイン。ボーケイ、クリーブランド以外ではどんなウェッジが売れているのか。二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。【週間ギアランキ