『SM11』ウェッジが圧倒的売り上げ首位の裏で……フォーティーン&ピンがじわじわ人気拡大中【週間ギアランキング】
週間売り上げランキングのウェッジ部門では1位が「SM11」、2位が「SM10」と、ボーケイウェッジの強さが目立っている。3位のクリーブランド「RTZ」も昨年から続くロングセラーだ。一方、4位以下にはフォーティーン、キャスコ、ピン、キャロウェイ、テーラーメイドなど多彩なメーカーがランクイン。ボーケイ、クリーブランド以外ではどんなウェッジが売れているのか。二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。
【週間ギアランキング】4位以下も発表！ フォーティーンの最新作『FR-3』は4位、ピン『s259』は6位に
「当店ではフォーティーンが人気です。新作の『FR-3』だけでなく、『FR-Z』も安定して売れていて、フォーティーンファンが確実に増えています。フォーティーンのウェッジは、やさしさがありながらスピン性能も高いところが魅力です」フォーティーン以外で売れているモデルは？「ピンの『s259』ウェッジも好調ですね。ウェッジとしての性能が良いことはもちろん、アイアンやユーティリティを購入した方が、その流れで『s259』を選ぶケースが多いです。昔のゼクシオのような売れ方で、キャディバッグの中をすべてピンでそろえたいというゴルファーが増えてきています」ウェッジ市場ではボーケイ、クリーブランドが定番となっている一方、フォーティーン、ピンもじわじわとシェアを伸ばしてきている。（ウェッジランキング）1位 ボーケイ SM112位 ボーケイ SM10 3位 クリーブランド RTZ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●禁断のロボット試打企画今年も開催！ 関連記事「最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？ スピン量、初速……数値も公開！」を見れば最新ドライバーで“飛ぶ”モデルがどれか分かります
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