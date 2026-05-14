俳優であり画家としても活躍する片岡鶴太郎が、自身のInstagramで鍛え抜かれた肉体を公開し、ネット上で大きな話題を呼んでいる。【写真】これがヨガの成果！71歳・片岡鶴太郎の肉体美片岡といえば、14年前から本格的にヨガを開始。現在も「夜11時に起き、朝5時までヨガを行う」という独自の生活リズムを続けている。食事は1日1食の朝食のみ。菜食中心の食生活とヨガの組み合わせが、年齢を超えた肉体を支えている。今回の