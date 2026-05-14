◇プロ野球パ・リーグ ロッテーオリックス(15日、ZOZOマリン)NPB(日本野球機構)は翌15日の予告先発を発表。ロッテでは、新助っ人・ロング投手が先発転向となって初のマウンドにあがります。昨季まではカンザスシティ・ロイヤルズでプレーしていたロング投手。ロッテでも中継ぎとして登板を重ねており、先発投手としてマウンドにあがるのは2022年8月以来といいます。23年にも先発起用の可能性があったものの、チームとの兼ね合いで