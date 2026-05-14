県内を中心に、104人が死亡した日本海中部地震から、今月26日で43年です。北秋田市で14日、津波で命を落とした旧合川南小学校の児童の慰霊碑の清掃が行われ、後輩たちが亡くなった13人の冥福を祈りました。旧合川西小学校との合併によって、2012年に合川小学校へと引き継がれた、慰霊碑の清掃。去年までは旧合川南小学校の学区に住む子どもたちだけが参加していましたが、児童数の減少や防災教育の充実のため、今年から、5年生全員