5月14日の県知事選の告示を控え、県選挙管理委員会は候補者の届け出を受け付けるための手順を確認しました。 14日の告示を控え、県選管の担当者らが届け出順を決めるくじの段取りのほか、選挙中に使用する腕章や選挙用ビラに貼る証紙を手渡す流れなどを確認しました。14日は午前8時30分～午後5時まで県庁で立候補の届け出を受け付けます。 ■県選挙管理委員会 川端啓主任 「今回の選挙は、今後の県政のかじ取り