長野県松本市で7日、巨大な岩が崩落し民家の車庫を直撃したことを受けて、市は土砂災害に関する大雨警報が発表された場合、地区の住民全員に避難指示を出すことを決めました。7日深夜、裏山から巨大な岩が崩落し、民家の車庫を直撃するなどの被害があった松本市里山辺。松本市は、裏山に近い地区に住む住民の避難基準を強化することにしました。土砂災害に関する大雨警報が発表された場合には、高齢者などに避難を呼びかけることに