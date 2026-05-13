読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）が、13日に放送され、生中継でハプニングが起こった。【写真】桜中継で…『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物同日、番組では冒頭から、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の罪などに問われているお笑いトリオ（現コンビ）・ジャングルポケットの元メンバー・斉藤慎二被告（43）の第4回公判の模様をレポート。東京地