『ミヤネ屋』生放送中に“放送不適切ワード” 東京地裁前からの生中継→中断 宮根誠司「中山さん、大丈夫ですか？」
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）が、13日に放送され、生中継でハプニングが起こった。
【写真】桜中継で…『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
同日、番組では冒頭から、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の罪などに問われているお笑いトリオ（現コンビ）・ジャングルポケットの元メンバー・斉藤慎二被告（43）の第4回公判の模様をレポート。東京地裁の前から生中継をつないだ。
VTRで斉藤被告の様子を伝えた後、レポーターの中山正敏が東京地裁前から法廷の様子などを報告。するとその途中、中山レポーターの声をさえぎるかのように画面外にいる外国人と思われる人物が、英語で放送に不適切な“Fワード”を連呼。司会の宮根誠司（63）は「中山さん、大丈夫ですか？」とフォローするも、その人物は叫ぶことをやめず、生中継は中断。画面がスタジオに切り替わり、宮根は「すいません、ちょっと中継を中断させていただきます」と話し、これまでの公判の内容を振り返った。
【写真】桜中継で…『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
同日、番組では冒頭から、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の罪などに問われているお笑いトリオ（現コンビ）・ジャングルポケットの元メンバー・斉藤慎二被告（43）の第4回公判の模様をレポート。東京地裁の前から生中継をつないだ。