県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル169円で、前回の調査から20銭値下がりしました。値下がりは約1か月ぶりで、今後も小幅な値動きが予想されています。11日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル169円でした。前回、2週間前の先月27日時点と比べると、20銭値下がりしました。値下がりは約1か月ぶりです。全国平均は前の調査から30銭値下がりし、169円40銭でした。価格を調査