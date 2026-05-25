ローソンが新たに展開する「超ハッピーすぎ! チャレンジ」の発表会が5月25日、東京・渋谷ストリームホールで開催された。6月に創業51周年を迎えるローソンが、感謝の気持ちを込めて実施する過去最大級のキャンペーンである。会場には「ハピろー! ファミリー」としてお馴染みの川栄李奈さん、梅沢富美男さんに加え、新たにメンバーに加わった佐野勇斗さん、ヒコロヒーさん、上坂樹里さんの計5名が登壇。それぞれ新キャンペーンに対