東京・銀座の中心で25日、スプレーが噴射される事件が発生した。現場では男女25人が頭痛や喉の痛みを訴え、一時騒然となった。犯人は逃走しているという。現場では“トリアージ”もサイレンが鳴り響く、日中の銀座通り。発生直後の現場の様子だ。リポート：日中、人通りが多い銀座通りに多くの消防車・救急車が止まっているのが確認できます。日本を代表する繁華街・銀座で発生した異臭騒ぎ。室岡大晴キャスター：奥にはガスマスク