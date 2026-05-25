声優・林原めぐみ（59）が、24日深夜放送のTBSラジオ「林原めぐみのTokyo Boogie Night」（日曜深夜0・00）にパーソナリティーとして出演。4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。山崎さんと林原は人気アニメ「名探偵コナン」で長年共演。山崎さんは毛利蘭役、林原は灰原哀役で出演しており、掛け合いのシーンも多かった。林原は番組のエンディングでリスナーからのメールを紹介。そ