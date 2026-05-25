子どもが何歳になったらひとりで遊びに行けるのか。その判断は子どもの性格や地域の治安、連絡手段の有無、親の考え方などさまざまな要因から見極めたいですよね。そうしたなかでママスタコミュニティには6歳児がひとりだけで公園に行くことについて問うこんな投稿がありました。『6歳児がひとりで公園に行き、子どもだけで遊ぶのはあり？なし？公園から勝手に移動して近所の人の家や違う公園にも行く。親は後で子どもから聞き