テレビ朝日は25日、同局系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜深0：15）について、オリコンニュースの取材に対して、現状での対応を回答した。同番組をめぐっては、18日深夜放送回での発言がきっかけとなり騒動化、あのがXで降板を宣言する事態に発展していた。【画像】実際の投稿…あのがXで冠番組の降板宣言あののX投稿について、同局は「今回の放送は、あの様にとって本意ではない内容となり、多くの方に誤解を招く結果