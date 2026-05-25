25日昼過ぎ、熊本市北区で、工事現場の坂道に停められていた無人のダンプカーが動き出し、作業していた男性をはねました。男性は、搬送先の病院で死亡しました。 警察や消防によりますと、25日午後1時50分ごろ、熊本市北区津浦町で、工事現場にある坂道に停められていた無人のダンプカーが、何らかの原因で動き出しました。 ダンプカーは、坂道の下で作業していた40代の男性をはね、さらに軽自動車に