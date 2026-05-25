2026年5月23日、東京都渋谷区の代々木公園で行われた「ラオスフェスティバル」の開会式に出席された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。【写真】ラオスで愛子さまがお召しになったピンクやパープルの民族衣装姿を見る。他、淡いグリーンの民族衣装をお召しになった愛子さまの全身姿なども愛子さまはラオス側から贈られた淡い緑色の民族衣装をお召しになり、野外ステージで、ラオス国立舞踊団による歓迎の舞を鑑賞し、拍手を送ら