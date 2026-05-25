東京都新宿区の酒買い取り店で４月に金品を奪おうとしたとして、警視庁は２５日、１７〜２０歳の男ら６人を強盗未遂容疑などで逮捕したと発表した。同じ店では３月にも窃盗未遂事件があり、付近の防犯カメラに映っていた軽ワゴン車が、今月１４日に栃木県で起きた強盗殺人事件の約１週間前に被害者宅付近で見つかった車両と、特徴が一致していた。警察は、各事件に指示役がいるとみて関連を調べている。同庁に逮捕されたのは、