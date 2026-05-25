グレイ・パーカー・サービスは、運営するオンラインくじショップ「ちいかわマーケット ちいかわくじ」において、「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」(1回・税込1,200円、配送手数料別)を5月26日11:00〜6月1日23:59の期間で販売する。商品は2026年10月下旬頃より順次お届け予定。「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」は、ちいかわたちがベビー姿になったグッズシリーズ「Chiikawa Baby(ちいかわベビー)」のぬいぐるみくじ。存在感バツグ