Photo: 三浦一紀 2024年8月27日の記事を編集して再掲載しています。 さりげなくスマートウォッチ。カシオから発売されている「G-SQUAD GBD-300」。見た目はごくごく普通のG-SHOCKに見えます。が、実はちょっとだけ多機能なんですよ。実物をメーカーさんにお借りできたので、どんなG-SHOCKなのか見ていきましょう。G-SQUADってどんなモデル？