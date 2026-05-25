メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市の住宅で、女性を刃物で刺し殺害したとして、義理の弟が逮捕されました。 殺人の疑いで逮捕されたのは四日市市の新聞配達員、田中俊宏容疑者（57）です。 警察によりますと田中容疑者は5月16日、パート従業員田中直美さん（53）を四日市市の直美さんの自宅で、刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いがもたれています。 直美さんは田中容疑者の兄の妻だということ