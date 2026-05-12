タレントの渡辺満里奈（55）が12日までに、自身のブログを更新。18歳の長男から贈られた“母の日”のプレゼントを公開し、成長への思いをつづった。渡辺は「Happy Mother's Day！」と題したブログを更新。絵文字を交えながら「長男が初めてのバイト代で買ってくれたカーネーション」と報告し、“母の日”に長男から贈られた鮮やかな赤いカーネーションが束ねられた花束を公開。赤がまぶしい！」と喜びをつづった。さらに「子どもは